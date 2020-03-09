الخطوط الجوية تعقم الطائرة القادمة من الصين

2020/03/09 | 18:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مديرعام شركة الخطوط الجوية العراقية، علي مخلص، اليوم الاثنين، عن تعقيم الطائرة من الخارج والداخل بالكامل حسب اللوائح الصحية الدولية للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال مخلص في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "ملاكات الشركة المختصة نفذت اجراءات مشددة لتعقيم وتعفير طائرة (B777-200YI-AQZ) التي وصلت الى مطار بغداد الدولي قادمة من الصين".وأضاف ان "الاجراءات شملت تعقيم وتعفير جسم الطائرة من الخارج والداخل بالكامل حسب اللوائح الصحية الدولية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".ووأضح مخلص "كانت طائرة الناقل الوطني من طراز (B777-200YI-AQZ) قد وصلت مساء السبت محملة بكميات من مستلزمات الفحص المختبريّ لفيروس كورونا المرسلة من قبل حكومة جمهوريّة الصين الشعبيّة يُرافِقها فريق طبّي مُتخصِّص للتدريب الكوادر الصحية العراقية على طرق الوقاية من خطر الاصابة بالفيروس".

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