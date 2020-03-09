الطلبة يفوز على الصناعات الكهربائية

2020/03/09 | 18:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتخطى نادي الطلبة، اليوم الاثنين، ضيفه الصناعات الكهربائية بنتيجة 3-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب ببغداد لحساب الجولة الخامسة من الدوري الكروي الممتاز.ونجح اللاعب علي كريم في الدقيقة 78من افتتاح النتيجة واحرز زميله محمد جفال الهدف الثاني عند الدقيقة 80 قبل ان يضاعف مضر احمد النتيجة للطلبة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 89.فيما سجل هدف الصناعات الكهربائية الوحيد، المحترف النيجري اولابي في الدقيقة 86.يذكر ان الطلبة وصل للمركز الرابع برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 6.

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