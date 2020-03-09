منقوشة من الحضارة المصرية “تحير” العلماء.. كيف تعرف الفراعنة على نوع من الحيوانات لم يعاصروه؟

2020/03/09 | 19:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة لا يعد حيوان الفهد من الحيوانات التي تنتمي إلى البيئة المصرية حديثًا أو قديمًا، وأعتقد أن الأثريين كانوا لا يظنون أن الحضارة المصرية القديمة قد تعرفت عليه، لكن البعثة الإيطالية العاملة في مدينة أسوان، نشرت مؤخرًا صورة معالجة رقمياً، تظهر بقايا رسم وجه فهد نقش داخل تابوت حجري.أن رسم الفهد […]

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