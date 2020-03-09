40 نزاع في شهرين بديالى و”تأجيل الفصول العشائرية” بسبب كورونا

2020/03/09 | 19:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت مديرية شؤون العشائر في مجلس محافظة ديالى، اليوم الاثنين، انها “أجلت” النظر في حسم النزاعات العشائرية الى مطلع شهر نيسان المقبل.مدير شؤون العشائر العميد علي محمود الربيعي قال في تصريحات صحفية، ان “التأجيل إجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل 3 اصابات في المحافظة”.نزوح جماعي لسكان ابي […]

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