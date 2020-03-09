الكعبي يطالب بتكثيف الجهود لتحرير الصحفي توفيق التميمي والكشف عن الخاطفين

2020/03/09 | 19:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، مساء اليوم الاثنين، الجهات الامنية والاستخبارية بتكثيف الجهود للاسراع في اطلاق سراح الكاتب والصحفي توفيق التميمي، والكشف عن العصابات المجرمة التي اختطفته وتقديمهم للعدالة.وقال الكعبي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "أدعو الحكومة للعمل الجاد على حماية الاعلاميين والصحفيين وايقاف سلسلة التهديدات والابتزاز والاختطاف والقتل التي تطالهم باستمرار".وأضاف "الصحفيون هم سلطة رابعة في البلاد، وعلينا الوقوف بقوة مع قضاياهم وحمايتهم"، مشيرا الى ان "هذه الشريحة كان لها دورا مميزا وفاعلا في بناء الدولة والمجتمع فضلا عن بصماتهم وتضحياتهم التي لا تنسى للوصول الى النصر الناجز في كل معارك الشرف والكرامة ضد الارهاب، فضلا عن دورهم الكبير في نقل الوقائع وحل مشاكل المواطنين بكل مهنية ومصداقية".

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