كردستان يعطل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية لغاية ٢٦من الشهر الجاري

2020/03/09 | 19:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام في جميع المؤسسات لغاية السادس والعشرين من الشهر الجاري.وقال مصدر , إن “اللجنه العليا لمكافحة فيروس كورونا بالاقليم قررت تعطيل الدوام في كل الموسسات الحكومية اعتبارا من ١١ اذار الى يوم ٢٦”.

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