صحة كربلاء تعتزم فتح قاعات للحجر الصحي لعوائل المصابين بكورونا

2020/03/09 | 19:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاثنين، عن عزمها افتتاح قاعات للحجر الصحي لعوائل الملامسين بالإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.وقال مدير المكتب الإعلامي للدائرة، سليم كاظم في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام إنه “تواصلاً للتعاون والعمل المشترك بين دائرة صحّة كربلاء والعتبة العبّاسية المقدّسة، تمّ الاتّفاق بين الجانبين على تهيئة قاعاتٍ يتمّ استخدامها للحجر الصحّي للمصابين

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