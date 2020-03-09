كارل ماركس - رأس المال: الفصل التاسع

2020/03/09 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس معدل وكتلة فائض القيمةنفترض في هذا الفصل، كما فعلنا من قبل، أن قيمة قوة العمل، وبالتالي الجزء من يوم العمل الضروري لتجديد إنتاج قوة العمال وإدامتها، هي مقدار معين، ثابت.وإذا انطلقنا من هذا الافتراض، فإن معدل فائض القيمة يتعيّن في آن واحد مع كتلة فائض القيمة الذي يقدمه العامل الواحد للرأسمالي في فترة محددة من الوقت.فمثلا لو أن العمل الضروري يبلغ......

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