سامى لبيب - إنه الترويض والتقديس..لماذا نحن متخلفون

2020/03/09 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامى_لبيب -لماذا نحن متخلفون (74) .- الإيمان عندما يُغيب عقولنا (4) .- المشهد الأول .كنت أتسائل فى طفولتى عن سر الممارسات الطقسية التى يمارسها البشر ..فلماذا السجود ؟ ولماذا الركوع ؟ ولماذا هذا العدد من الركعات ؟ لماذا يتم ترديد كلمات معينة مع كل سجدة أو ركعة ؟ ماهو السر وراء اللف والدوران حول الأماكن المقدسة بعدد معين من اللفات ؟ وما الفائدة من تقبيل الحجر والأيقونة والعتبات , فهم لا يزيدو......

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