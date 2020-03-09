إلهام مانع - أنتَ ندٌ لي!

2020/03/09 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إلهام_مانع لو قلت لك إنكَ، وأنت الذكر الأوحد في مجتمعاتنا المحافظة، لا تخيفني كثيراً أو قليلاً، فهل ستنزعج؟لو قلت لك إنكَ، وأنت الرجل، لا تثير في أي إعجاب أو تقدير إلا بمقدار ما تستحقه من إعجاب وتقدير، فهل ستغضب؟ولو قلت لك، إني لا أرى فيك، كنتَ ما كنت، إلا نداً لي، ورديفاً لي، مساوياً لي، أنا، فأنا المقياس هنا والنموذج لا أنت، فهل ستثور في وجهي؟ حديثي لا زال معك أنت عزيزي القار......

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