2020/03/09 | 19:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأنت وزارة الزراعة ،اليوم الاثنين، المواطنين بتوفر جميع احتياجات السوق من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية محليا رغم إجراءات غلق الحدود ، مؤكدة أن الوزارة وضعت خطة للاكتفاء الذاتي وتصدير المحاصيل الفائضة عن الحاجة الى الخارج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة لـواع: غلق الحدود لن يؤثر على الاسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة لـواع: غلق الحدود لن يؤثر على الاسواق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).