البرلمان العراقي يوضح رسمياً حقيقة إصابة 10 نواب بفايروس كورونا

2020/03/09 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الدائرة الإعلامية، في مجلس النواب، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن ما تم تداوله في وسائل الاعلام بخصوص تعرض عدد من النواب الى الإصابة بفيروس ’’كورونا’’.

وجاء في بيان الدائرة الإعلامية، "تداولت بعض وسائل الاعلام المحلية والدولية اليوم الاثنين 9 اذار 2020 خبراً مفاده اصابة 10 من اعضاء مجلس النواب العراقي بفايروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان "بدورنا ننفي نفياً قاطعا تلك الاخبار المتداولة والتي لا اساس لها من الصحة ، داعين وسائل الاعلام كافة الى توخي الدقة والموضوعية في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية".

قبل ذلك، نفى نواب في مجلس النواب، تسجيل إصابات بفايروس كورونا، في صفوف أعضاء البرلمان، ومن بينهم هادي العامري أمين عام منظمة بدر، وذلك بعد تداول أنباء في هذا الشأن صباح اليوم.

وقال النائب كاظم فنجان الحمامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأخبار حول إصابة نواب عراقيين بفايروس كورونا هي كاذبة"، مشيراً الى أن "المركز الإعلامي في البرلمان يتعين عليه التصدي لهذه الشائعات العارية عن الصحة وتكذيبها ومنع انتشارها".

بدوره، أكد مقرر مجلس النواب مختار الموسوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، "أن الانباء التي تحدثت عن إصابة عشر نواب بداخل مجلس النواب بفايروس كورونا لا صحة لها".

من جهتها، قالت النائب عن تحالف الفتح، سناء الموسوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جميع نواب وقيادات تحالف الفتح لم يسافروا منذ أشهر الى خارج العراق، لانشغالنا في قضية اختيار رئيس مجلس الوزراء البديل عن المستقيل عادل عبد المهدي".

وأضافت، أن "الانباء التي تناولتها ايضا بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اصابة زعيم التحالف هادي العامري عار عن الصحة"، مؤكدة ان "العامري موجود في مقر اقامته ببغداد، ولم يسافر الى خارج العراق اطلاقا".

وأشارت الى ان "نواب وقيادات التحالف يعقدون اجتماعا اسبوعياً مع العامري، لبحث آخر تطورات المشهد العراقي".

واعتبرت الموسوي، الحديث عن اصابة العامري او عدد من النواب، "دعاية مغرضة هدفها بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين".

وكانت عدد من وسائل الاعلام، قد تناولت خلال الساعات الماضية، اخبار مفادها تعرض عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، الى الإصابة بفيروس ’’كورونا المستجد’’، الامر الذي نفته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي.

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب حنين قدو، الاثنين (9 اذار 2020)، بان التوجه نحو خيار خفض رواتب الموظفين، سيتم العمل به بشكل اضطراري في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.

وبين قدو، لـ(بغداد اليوم)، ان "انخفاض اسعار ا

بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، ان نظيره الصيني وانغ يي هو ابلغه ان بلاده تعمل جاهدة لايجاد لقاح يقضي على ’’كورونا’’.

وبين الحكيم، في تغريدة له على حسابه الرسمي في ’&rsquo

بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن تحالف البناء، حسين عرب، الإثنين (09 آذار، 2020) عن آخر تطورات ملف اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد فيما اشار الى ان رؤى جديدة لحسم الملف قضت بتقديم 3 اسماء.

وقال عرب في حديث خص به (بغداد اليوم)، انه "لغ

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