ألمانيا تعلن وفاة شخصين بكورونا وارتفاع الاصابات بامريكا وبريطانيا

2020/03/09 | 19:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصحة الألمانية اليوم الاثنين، عن وفاة وفاة شخصين أصيبا بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت بريطانيا تسجيل رابع ضحية بالفيروس.

من جهتها أفادت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية ارتفع إلى 142، بعد أن كان 105 حالات أمس الأحد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في ولاية شمال الراين - وستفاليا الغربية، إن امرأة تبلغ من العمر 89 عاما مصابة بكورونا توفيت في بلدة إيسن، وأن مريضا آخر توفي في منطقة هاينسبيرغ.

وفي بريطانيا، قال وزير الصحة مات هانكوك إن شخصا رابعا في بريطانيا توفي متأثرا بفيروس كورونا.

وصرح هانكوك: "هنا في المملكة المتحدة، حتى صباح اليوم، كانت هناك 319 حالة مؤكدة، ومن المحزن للغاية أن هذا يشمل الآن أربع حالات وفاة".

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