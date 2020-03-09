وزارة التربية تعقد اجتماعاً لبحث اجراءات الوزارة اثر التعطيل الاضطراري للدوام

2020/03/09 | 19:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت وزيرة التربية سها خليل العلي اجتماعا، اليوم الاثنين، لبحث اجراءات الوزارة اثر التعطيل الاضطراري للدوام.وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “برئاسة وزيرة التربية سها خليل العلي بك عقدت هيئة الرأي في الوزارة اجتماعا لمناقشة الوضع الدراسي للطلبة والتلاميذ اثر التعطيل الاضطراري للدوام والذي جاء كاجراء احترازي للوقاية من

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