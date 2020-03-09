البرلمان ينفي اصابة 10 نواب عراقيين بفيروس كورونا

2020/03/09 | 19:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس النواب، الاثنين، بياناً بشأن الأنباء عن اصابة 10 نواب عراقيين بفيروس كورونا، مؤكداً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة صدى، إن “بعض وسائل الاعلام المحلية والدولية تداولت اليوم الاثنين، خبراً مفاده اصابة (١٠) من اعضاء مجلس النواب العراقي بفايروس كورونا المستجد”.وأضاف البيان

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