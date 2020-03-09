السلطات الإيرانية تنوي الإفراج عن آلآف السجناء لمنع انتشار فيروس كورونا

2020/03/09 | 19:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السلطات الإيرانية، عن عزمها الافراج عن عشرات الالاف من السجناء، كتدبير وقائي لمنع زيادة انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس الهيئة القضائية في ايران “إبراهيم رئيسي” في تصريح، ان السلطات ستطلق في وقت قريب، سراح نحو سبعين الف سجين بشكل مؤقت، مع إعطاء الأولوية للسجناء المرضى والذين يعانون مشاكل صحية، مضيفا ان ذلك سيتم مع الاخذ بنظر الاعتبار، بأن لا يهدد الاجراء الامن القومي في البلاد.

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