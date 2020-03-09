صادقون : سيستمر الحراك بين القوى السياسية من أجل المجيء بشخصية مستقلة لرئاسة الحكومة

2020/03/09 | 19:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كتلة صادقون البرلمانية استمرار الحراك بين القوى السياسية من أجل المجيء بشخصية مستقلة غير جدلية لتولي منصب رئيس الوزراء.

وقال النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي، إن الحكومة المقبلة سيكون لها أدوار ومهام محددة أبرزها الإعداد لإجراء الانتخابات المبكرة في مدة لا تتجاوز العام الواحد، مبيناً أن الحكومة المقبلة ستتبنى ثلاثة مفاصل رئيسة خلال هذه المرحلة أولها المفصل السياسي والذي من خلاله إدارة البلد سياسياً بشكل يجمع الفرقاء السياسيين تحت خيمة واحدة، وأضاف البلداوي، أن المفصل الثاني يرتبط بالجانب الأمني الذي يمكن من خلاله إعادة هيبة الدولة والاستقرار والأمن للبلد وتثبيت ركائزه، أما المفصل الثالث وهو الاقتصادي، من خلال تشريع موازنة تقلل من حجم العجز وطرح مشاريع استثمارية وخدمية تطور القطاعات المختلفة.

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