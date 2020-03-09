2020/03/09 | 19:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الأميركي، مقتل جنديين أميركيين أثناء مرافقة القوات العراقية في مهمة ضد عناصر داعش الإرهابي.

وقالت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، إن جنديين أمريكيين قُتلا بنيران قوات معادية أمس في العراق.

وأوضح الجيش الأميركي، أن الجنديين لقيا حتفهما أثناء مرافقة القوات العراقية في مهمة للقضاء على إرهابيي تنظيم داعش الارهابي.

ولم تذكر القيادة الوسطى في الجيش الأميركي المنطقة التي قتل فيها الجنديين.

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