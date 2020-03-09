روناليدينو ارتكب جرائم اخرى بجانب التزوير

2020/03/09 | 19:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال قصة احتجاز رونالدينيو أسطورة كرة القدم البرازيلية، داخل باراجواي مستمرة، منذ يوم الخميس الماضي، بسبب دخول اللاعب من مطار باراجواي بجواز سفر مُزيف.ويستمر رونالدينيو وشقيقه رهن الاحتجاز في سجن المجموعة المتخصصة، في أسونسيون، عاصمة باراجواي.وأمضى رونالدينيو أمس ليلته الأولى في السجن، بعد أن أصدرت قاضية التحقيقات، كلارا رويز دياز، حكمها بالسجن

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