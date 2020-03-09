العراق يتجه للاقتراض الخارجي

2020/03/09 | 19:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، أن العراق يعاني أزمة اقتصادية خانقة جراء تراجع أسعار النفط مقترحا اللجوء للاقتراض الخارجي.وقال صالح في تصريح صحفي الاثنين، إن استمرار معدلات هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية سيتسبب بمشكلة في المركز المالي الحكومي.وأضاف أن عجز الموازنة الحالية بالعراق، بلغ أكثر من 50 مليار […]

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