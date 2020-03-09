الكويت تمدد عطلة الدراسة لأسبوعين

2020/03/09 | 19:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قررت الحكومة الكويتية، الاثنين، تمديد عطلة الدراسة لمدة أسبوعين إضافيين، بسبب فيروس كورونا.وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الأسبوعي الإثنين، تمديد القرار السابق بتعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة أسبوعين اعتبارا […]

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