2020/03/09 | 19:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن مكتب الاتصال الحكومي القطري عن قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب في دولة قطر اعتباراً من غدٍ /الثلاثاء/ وحتى اشعارٍ آخر، وذلك في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حرصاً على سلامة الطلاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تعلق الدراسة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تعلق الدراسة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).