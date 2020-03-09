2020/03/09 | 19:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /منذ بدء تفشي “كورونا”، اتخذت السلطات السعودية مجموعة من الإجراءات الاستثنائية غير المسبوقة، بهدف مكافحة الفيروس المستجد والحد من انتشاره في المملكة.والاثنين، ذكرت وزارة الصحة في السعودية أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) بلغ 15 حالة، فيما خضع نحو نصف مليون شخص للفحص الطبي بمنافذ المملكة.وطمأت الوزارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تنفذ 12 إجراء لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تنفذ 12 إجراء لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).