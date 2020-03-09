خضوع وزير كويتي للحجر الصحي

2020/03/09 | 19:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سيخضع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، مبارك الحريص، للحجر الصحي المنزلي لدى عودته إلى البلاد من بريطانيا.وسيكون الحريص أول مسؤول حكومي بارز تطاله تداعيات فيروس كورونا، عملا بتوصيات وزارة الصحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من المملكة المتحدة نظرا لتطورات الوضع الوبائي الإقليمي والعالمي لفيروس كورونا.وبموجب قرار الوزارة فان الإجراءات […]

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