البرلمان ينفي اصابة 10 نواب بفيروس كورونا

2020/03/09 | 19:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى مجلس النواب، اليوم الاثنين، الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام حول اصابة 10 نواب بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تداولت بعض وسائل الاعلام المحلية والدولية اليوم الاثنين، خبراً مفاده اصابة ١٠ من اعضاء مجلس النواب بفيروس كورونا".وأضافت "بدورنا ننفي نفياً قاطعا تلك الاخبار المتداولة والتي لا اساس لها من الصحة"، داعية "وسائل الاعلام كافة الى توخي الدقة والموضوعية في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية".

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