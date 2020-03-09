بالوثيقة.. محكمة استئناف الرصافة تأجل كافة الدعوى الى الشهر المقبل

2020/03/09 | 19:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجهت محكمة استئناف الرصافة، اليوم الاثنين، دور القضاء ضمن منطقتها الاستئنافية بتأجيل كافة الدعاوى القضائية الى الشهر المقبل ضمن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.وبحسب الوثيقة التي حصلت "كلكامش برس" على نسخة منها فأنه "تقرر ان يكون الدوام بنسبة 50% للموظفين وبالتناوب، وتأجيل كافة الدعاوى المدنية والاحوال الشخصية المنظورة خلال هذا الشهر الى الشهر المقبل".

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