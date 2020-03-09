2020/03/09 | 19:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} نفى مجلس النواب، اليوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن إصابة 10 برلمانيين بفيروس كورونا المستجد.وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت وكالة أين الإخبارية على نسخة منه ، إن "بعض وسائل الاعلام المحلية والدولية تداولت خبراً مفاده اصابة (١٠) من اعضاء مجلس النواب العراقي بفايروس كرونا المستجد".واضافت: "بدورنا ننفي نفياً قاطعا تلك الاخبار المتداولة والتي لا اساس لها من الصحة ، داعين وسائل الاعلام كافة الى توخي الدقة والموضوعية في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية".وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية ونقلاً عن مصادر طبية عراقية، أن 10 نواب أصيبوا بفيروس كورونا أثناء تواجدهم في إيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب ينفي رسمياً إصابة 10 برلمانيين بفيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب ينفي رسمياً إصابة 10 برلمانيين بفيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).