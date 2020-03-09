واشنطن تضع شخصيات عراقية على لائحة الإرهاب

2020/03/09 | 19:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}كشف مصدر مسؤول اليوم الاثنين، ان واشنطن بصدد إعلان قائمة إرهاب جديدة تضم عدد من الشخصيات العراقية صنفتهم ضمن لائحة الإرهاب المشمولة بالعقوبات الأمريكية،وذكر إلى أن العقوبات تأتي لشخصيات شاركت بقمع المتظاهرين.

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