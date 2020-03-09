معلومات “صادمة” عن المخدرات في العراق.. ممر تهريب من لبنان إلى السعودية

2020/03/09 | 19:47 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت وثائق حكومية معلومات “خطيرة” حول أسباب تفشي المخدرات في العراق، وكيفية عبورها من الم...

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