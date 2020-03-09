عمليات بغداد: تعرض قواتنا لهجمات من ’’مثيري الشغب’’ اثناء حملة للتنظيف في ساحة الخلاني ببغداد

2020/03/09 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الاثنين (9 اذار 2020)، عن المواقع الحقيقية لتواجد ما يسمى بتنظيم "الرايات البيضاء" داخل البلاد.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الموقع الوحيد لتواجد تنظيم

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية، الاثنين (09 آذار 2020)، مقتل جنديين أمريكيين اثنين وعناصر من قوات الأمن العراقية بنيران "معادية" خلال تنفيذ مهمة أمس الأحد في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "عضوين بالخدمة

بغداد اليوم – الديوانية

أفاد مصدر في شرطة محافظة الديوانية، الإثنين (9 آذار 2020)، احتجاز اربعة عمال إيرانيين اثناء تجولهم في إحدى مدن المحافظة.

وقال مصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطة النجدة في محافظة الديوانية، احتجزت، اربعة عم

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