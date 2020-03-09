الصين تعلن شفاء 70% من المصابين بكورونا على اراضيها

2020/03/09 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الصين، الاثنين، شفاء 70% من المصابين بكورونا.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين،...





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