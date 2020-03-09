2020/03/09 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين،...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصين تعلن شفاء 70% من المصابين بكورونا على اراضيها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت الصين، الاثنين، شفاء 70% من المصابين بكورونا.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين،...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصين تعلن شفاء 70% من المصابين بكورونا على اراضيها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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