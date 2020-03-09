مسؤول أمريكي يعلن بدء انسحاب قوات بلاده من أفغانستان

2020/03/09 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفادت وكالة أسوشييتد بريس، الأمريكية، الإثنين (9 آذار 2020) أن القوات الأميركية بدأت بالانسحاب من أفغانستان.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن "القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب من أفغانستان تنفيذا للاتفاق مع طالبان الموقع في الدوحة".

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن مسؤولون أمريكيون وأفغان أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو سيسحبون قواتهم من أفغانستان خلال 14 شهراً، في حال إيفاء حركة طالبان بالتزاماتها بموجب اتفاق تم توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة اليوم.

وجاء الإعلان في بيان أمريكي أفغاني مشترك صدر في كابول.

عقب الاتفاق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها كانت "رحلة طويلة وشاقة" في أفغانستان، مضيفا: "لقد حان الوقت بعد كل هذه السنوات لإعادة جنودنا إلى الوطن".

وفي كلمة في البيت الأبيض، قال ترامب إن حركة طالبان كانت "تحاول التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة منذ فترة طويلة".

وقال إن القوات الأمريكية كانت تقتل الإرهابيين في أفغانستان "بالآلاف"، والآن حان الوقت لشخص آخر للقيام بهذا العمل وستكون طالبان وقد تكون دولًا محيطة".

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الصين، الاثنين، شفاء 70% من المصابين بكورونا.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن "70 % من المصابين بفايروس كورونا في الصين تماثلوا للشفاء".

وكانت منظمة الصحة العالمية دعت، اليوم

بغداد اليوم-متابعة

أعلن مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، کیانوش جهانبور، الإثنين (9 آذار 2020) ان عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع الى 237 والمصابين 7161 والمتعافين 2391 حالة.

وقال كيانوش جهانبور، في

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وسائل اعلام عربية، الاحد (09 آذار 2020)، نجاة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال بعد تفجير سيارة مفخخة أثناء مرور سيارته.

وذكرت وسائل الاعلام، أن "انفجارا استهدف موكب عبد الله حمدوك المكون م

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