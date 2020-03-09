بالوثيقة.. المثنى تغلق كافة الدوائر في قضاء الحضر بسبب كورونا

2020/03/09 | 19:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقرر محافظ المثنى، احمد منفي جودة، اليوم الاثنين، غلق كافة دوائر الدولة في قضاء الحضر ومنح الموظفين اجازة "اجبارية" بسبب فيروس كورونا.وبحسب الوثيقة التي حصلت "كلكامش برس" على نسخة منها، فأنه "تقرر اغلاق كافة دوائر الدولة في قضاء الحضر عدى الدوائر الصحية والامنية".

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