دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل الثاني عشر/ 2

2020/03/09 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري بعد العرس بأيام، غادر موسي الدار في مهمة عمل جديدة.لما أوصى سلطانة بأولاده، عقفت فمها ولم تجب سوى بهز الرأس.أصغر الأولاد، " فيّو "، كان بحاجة لعناية خاصة كونه لم يكمل بعدُ العام من عمره.اليتيم المسكين، لم يكن قد تعرّفَ على والدته، وذلك بسبب سنّه الغضة علاوة على ما كان من نوبات مرضها العقليّ.لم يكن غريباً، إذاً، توهمه أن سلطانة هيَ أمه.لكن بمجرد أن غابَ زوجها عن ناظرها، سددت ركلة للطفل كيلا يح......

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