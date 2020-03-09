حسن ابراهيمي - أي موقع للمثقف العربي في ظل التحولات التي يشهدها الوطن العربي ؟

2020/03/09 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_ابراهيمي في تعريف المثقفين ,والثقافة المثقفون هم مجموعة من العاملين بالكلمة بشتى أشكالها ,المنطوقة ,أو المكتوبة ,أو المصورة ,أو المغناة ,المؤثرين بها على وعي الناس .1 أما الثقافة فهي الوجه اللامادي للحضارة 2 ,ولقد عرفها أنوار عبد المالك بكونها كل ما يصور تجارب الإنسان شعرا ,ونثرا ,ولونا ,ونغمة ,وشكلا ,وصورة .3 من هذا المنطلق نود أن......

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