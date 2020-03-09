الصحة العالمية خطر

2020/03/09 | 19:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن خطر تحول فيروس "كورونا" إلى وباء صار مرتفعا جدا بعد تفشيه في العديد من البلدان، غير أن السيطرة عليه لا زالت ممكنة.وأضاف أن الاستراتيجية التي يجب اتباعها لوقف التفشي هي احتواء الفيروس والتخفيف من آثاره في نفس الوقت.وأكد تيدروس أن المنظمة تعتبر أنه من البوادر المشجعة أن تتخذ إيطاليا إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس، معربا عن أمله في أن تكون هذه التدابير فعالة في الأيام القادمة.

من جانبها أغلقت سلطات ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم الاثنين، منشأة عامة أخرى كان قد تم تحويلها إلى مستشفى مؤقت، حيث واصل عدد المرضى بالمدينة في الانخفاض.

واكدت السلطات الصينية شفاء 70% من المصابين بفيروس كورونا على اراضيها

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