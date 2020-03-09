2020/03/09 | 19:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا بشار كمونة مدير قسم الصحة العامة في النجف، الاثنين، الاهالي في المحافظة الى الاستعداد لأي طارئ.وكانت النجف سجلت اول اصابة بفيروس كورونا تعود لطالب ايراني.وقال كمونة في منشور له، "اهلي في محافظه النجف الاشرف، الرجاء خزن كميات كبيره من الأرزاق الجافه والطحين في بيوتكم من الآن تحسبا لأي طارئ يمنعكم من الخروج للتسوق".

وسجل العراق، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع العدد إلى 60 حالة حتى الآن.وأكدت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، في بيان أن مختبراتها المركزية، شخصت 6 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، حالة في كل من المثنى، والأنبار، وذي قار، والنجف، وبغداد، وميسان.وأضافت أنها "اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة وحسب اللوائح الصحية العالمية للتعامل مع الحالات والملامسين وتقدم لهم الخدمات الطبية المطلوبة".وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت الأحد، وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد، في محافظتي ميسان وبابل، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 6 أشخاص.واتخذ العراق عدة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من بينها حث العراقيين في إيران على العودة إلى أرض الوطن وإيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية مع إيران والكويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف للاهالي: خزنوا كميات كبيرة من الارزاق الجافة والطحين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف للاهالي: خزنوا كميات كبيرة من الارزاق الجافة والطحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).