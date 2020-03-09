تفوق ليكرز على كليبيرز وخسارة ثانية توالياً لباكس

2020/03/09 | 19:52 - المصدر: الصباح

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لوس انجليس/أ ف ب

تفوق لوس أنجليس ليكرز على غريمه ومضيفه لوس أنجليس كليبيرز للمرة الأولى هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بينما تلقى صاحب أفضل سجل ميلووكي باكس خسارته الثانية تواليا والثالثة في آخر أربع مباريات، بسقوطه على أرض فينيكس صنز.

وقاد الثنائي ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس لوس أنجليس ليكرز الى الفوز على كليبيرز 112-103، وذلك للمرة الأولى في ثالث مواجهة بين الفريقين في موسم 2019-2020، بينما خسر ميلووكي في غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أمام صنز 131-140.



في المباراة الأولى، تعاون النجمان ديفيس وجيمس على تسجيل 58 نقطة لصالح فريقهما متصدر ترتيب المنطقة الغربية، اذ أنهى الأول اللقاء مع 30 نقطة وثماني متابعات، بينما اسهم الثاني بـ28 نقطة وسبع متابعات وتسع تمريرات حاسمة.

وسبق لليكرز ان خسر أمام كليبيرز في افتتاح الموسم (102-112) ويوم عيد الميلاد (106-111).

ويحتل القطبان المركزين الأول والثاني في الغرب، وفرضا نفسيهما ضمن أبرز المنافسين المحتملين على اللقب، لاسيما ليكرز الباحث عن استعادة مكانته بعدما غاب في الموسم الماضي عن الأدوار الإقصائية.

وقال جيمس "هذان فريقان يستعدان للبلاي أوف"، عادا ان ليكرز "قاتل بقوة" لتحقيق الفوز على القطب الثاني لمدينة لوس أنجليس.

وضمنت ثلاثة فرق حتى الآن بلوغ الـ "بلاي أوف"، هي ليكرز وباكس، وحامل اللقب تورونتو رابتورز، ثاني ترتيب المنطقة الشرقية حاليا.

وفي مقابل السلسلة الإيجابية لليكرز، يجد ميلووكي نفسه في سيناريو معاكس، اذ تلقى خسارته الثانية تواليا والثالثة في آخر أربع مباريات، على رغم انه لا يزال يتمتع بأفضل سجل في الدوري (53 فوزا و11 خسارة).



وسقط باكس أمام فينيكس في مباراة افتقد خلالها لأفضل لاعب في الموسم الماضي أنتيتوكونمبو بسبب إصابة طفيفة في الركبة اليسرى.

ولم يمنح صنز ضيفه أي فرصة لالتقاط أنفاسه أو التقدم عليه، اذ فرض سيطرته عليه من البداية حتى النهاية، لاسيما في الربع الأول الذي أنهاه بنتيجة 47-28، قبل ان يوسع الفارق في الثاني الى 25 نقطة.

وكان أفضل مسجل في صفوف باكس كريس ميدلتون مع 39 نقطة، بينما كان ديفن بوكر الأفضل في صفوف فينيكس مع 36 نقطة، وقاد فريقه الى تحقيق فوزه الثالث تواليا، في سلسلة أتت بعد ثلاث هزائم متتالية أيضا.

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