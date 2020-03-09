أرسنال يفتقد خدمات توريرا لعشرة أسابيع

2020/03/09 | 19:52 - المصدر: الصباح

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لندن/أ ف ب

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم ان لاعبه الأوروغوياني لوكاس توريرا سيغيب لفترة قد تصل الى عشرة أسابيع بسبب كسر في الكاحل، ما سيحول عمليا دون عودته الى صفوف الفريق قبل نهاية الموسم الحالي.

وأشار النادي اللندني الى ان لاعب خط الوسط الدولي البالغ 24 عاما، سيخوض "فترة تعاف يتوقع ان تمتد لما بين ثمانية وعشرة أسابيع".



وأصيب اللاعب في كاحل القدم اليمنى في مباراة فريقه مع بورتسموث من الدرجة الإنكليزية الثانية (الثالثة عمليا) الإثنين الماضي في الدور الخامس لمسابقة كأس إنكلترا، والتي انتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة أهله الى ربع النهائي.



ونقل توريرا الى خارج الملعب على متن حمالة.



ورجح المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا الأسبوع الماضي، غياب الدولي الأوروغوياني لفترة مطولة، عادا ذلك "جزءا من كرة القدم، علينا أن نتأقلم.



هذا يحدث للفرق الأخرى".

وسيكون لاعب خط الوسط في سباق مع الوقت للعودة والالتحاق بمنتخب بلاده للمشاركة في بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية، والتي تقام في الأرجنتين وكولومبيا بين حزيران وتموز المقبلين.



ويحتل أرسنال المركز التاسع في ترتيب الدوري، بفارق ثماني نقاط عن القطب اللندني الآخر تشلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة رسميا الى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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