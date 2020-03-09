الكعبي يطالب الجهات الامنية بتكثيف جهودهم لإطلاق سراح الصحفي توفيق التميمي

2020/03/09 | 19:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي اليوم الاثنين، بإطلاق سراح الصحفي توفيق التميمي، الذي اختطف صباح اليوم من قبل جهة مجهولة في بغداد.

وقال الكعبي في بيان تلقته "الغد برس"، إن "الجهات الامنية والاستخبارية عليها تكثيف الجهود للإسراع في اطلاق سراح الكاتب و الصحفي الذي يعمل في صحيفة الصباح، توفيق التميمي، والكشف عن العصابات المجرمة التي اختطفته صباح اليوم وتقديمهم للعدالة".

ودعا الكعبي، الحكومة لـ"العمل الجاد على حماية الاعلاميين والصحفيين وايقاف سلسلة التهديدات والابتزاز والاختطاف والقتل التي تطالهم باستمرار"، مؤكدا ان "الصحفيين سلطة رابعة في البلاد، وعلينا الوقوف بقوة مع قضاياهم وحمايتهم".

وأشار إلى ان "هذه الشريحة كان لها دور مميز وفاعل في بناء الدولة والمجتمع فضلا عن بصماتهم وتضحياتهم التي لا تنسى للوصول الى النصر الناجز في كل معارك الشرف والكرامة ضد الارهاب، فضلا عن دورهم الكبير في نقل الوقائع وحل مشاكل المواطنين بكل مهنية ومصداقية".

يشار إلى إن جماعة مجهولة قامت صباح اليوم الاثنين، باختطاف الصحفي توفيق التميمي اثناء توجهه إلى مكان عمله في جريدة الصباح شبه الرسمية في بغداد.

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