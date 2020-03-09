2020/03/09 | 19:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، آخر المستجدات بخصوص تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك في مؤتمر صحفي.

وبحسب "سبوتنيك"، قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "خطر تفشي الفيروس التاجي ليصبح وباءً عالمياً أصبح حقيقياً بعد أن انتقل الفيروس إلى أكثر من 100 دولة".

ونقلت منظمة الصحة العالمية عن تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله "الآن وقد أصبح لفيروس كورونا موطئ قدم في العديد من البلدان، أصبح خطر حدوث وباء حقيقي للغاية".

لكنه أضاف أنه يمكن أن يكون أول وباء خاضع للسيطرة في التاريخ حيث إن القرارات التي تتخذها الحكومات والشركات والأفراد قد تغير المسار الذي سلكه الفيروس.

وقال تيدروس أدهانوم للصحفيين في مؤتمر صحفي: "خلاصة القول هي أننا لسنا تحت رحمة هذا الفيروس".

وأضاف: ما يهمنا الآن هو حصر المرض والعمل على الحد من انتشاره.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن 77% ممن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في الصين تعافوا وعادوا لحياتهم الطبيعية.

موضحاً أن "الصين بصدد السيطرة على مرض فيروس كورونا المستجد وعدد حالات الإصابة يتراجع"، حسب قوله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: لسنا تحت رحمة فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: لسنا تحت رحمة فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).