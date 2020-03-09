جهاز مكافحة الإرهاب: لدينا رؤية شاملة عن تواجد بقايا داعش

2020/03/09 | 19:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جهاز مكافحة الإرهاب عن تفاصيل عملية الإنزال الجوي ،التي نفذها في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور.وقال الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان لوكالة الأنباء العراقية(واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن”هذه العملية من العمليات المدروسة والمخطط لها وفق معلومات استخبارية كثيفة في تشخيص العدو وأماكن تواجد العصابات الإرهابية”.وأضاف أن”عمليات الإنزال

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