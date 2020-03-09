كورونا يؤجل التصفيات المشتركة للمونديال وكأس آسيا

2020/03/09 | 19:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الدولي، تأجيل المباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023، بسبب مخاوف تزايد انتشار فيروس كورونا.

وذكر الفيفا عبر موقعه على الإنترنت، أنه بعد التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء من قارة آسيا، اتفق الفيفا والاتحاد الآسيوي على تأجيل المباريات المقبلة بالتصفيات القارية.

وأوضح الفيفا، أنه تقرر تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية التي كانت مقررة بين 23 و31 مارس/آذار الجاري، وكذلك المباريات التي كانت مقررة بين الأول والتاسع من حزيران/يونيو، لتقام في وقت لاحق.

وأشار الفيفا إلى أنه مع الاتحاد الآسيوي سيناقشا المزيد من التفاصيل الخاصة بالمباريات المؤجلة.

واتفق الاتحادان الدولي والآسيوي، على تأجيل بطولة آسيا لكرة الصالات 2020 في تركمانستان، والتي تعتبر مؤهلة إلى مونديال ليتوانيا، لتقام في الفترة من 5 إلى 16 أغسطس/آب المقبل.

وفيما يخص المباريات المقبلة في التصفيات الأولمبية للسيدات، فإنها ستقام وفق ما هو مقرر، باستثناء مباريات الملحق النهائي بين كوريا الجنوبية والصين، والتي ستقام الآن خلال فترة المباريات الدولية.

المصدر: كووورة

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