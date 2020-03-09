بالارقام خبراء يفكرون بالعجز المالي: العراق بحاجة لـ70 مليار دولار.. ما الحل؟

2020/03/09 | 20:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دخل العراق بأقتصاده الريعي، على خط الازمة بين عملاقي النفط روسيا والمملكة العربية السعودية، بعد اصرار الاخيرة على إغراق السوق بالبترول خلافاً لإتفاق منظمة مصدري النفط “أوبك”.ويُجمع خبراء الاقتصاد ان انهيار اسعار النفط في العقود العاجلة، اليوم الاثنين، سيضع بغداد امام خيارات صعبة جداً، وربما اللجوء الى الاحتياطي النقدي الاستراتيجي.العجز […]

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