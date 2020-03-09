مصدر صحي: متوفوا كورونا يدفنون بصناديق ويستعاض عن تغسيلهم بـ”التيمم”

2020/03/09 | 20:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ببغداد-اينياكد مدير الصحة العامة بدائرة صحة الكرخ نازك الفتلاوي، الاحد، ان متوفي فيروس كورونا تمت الاستعاضة عن تغسيلهم بـ”التيمم” لتفادي نقل الإصابة، مبينا ان تحديثات منظمة الصحة العالمية تشير الى بقاء الفيروس نشطا على جثة المتوفى سبعة أيام.

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