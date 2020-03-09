2020/03/09 | 20:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن إصابة عدد من أفراد القوات الأمنية في اعتداء على مجاميع مثيري الشغب في ساحة الخلاني وسط العاصمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: إصابة منتسبين باعتداء لمجاميع مثيري الشغب في الخلاني) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: إصابة منتسبين باعتداء لمجاميع مثيري الشغب في الخلاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).