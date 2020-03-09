مدينة الطب تعلن تماثل 3 حالات مصابة بكورونا للشفاء

2020/03/09 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مدينة الطب، اليوم الاثنين، تماثل ثلاث مرضى من الصابين بفيروس ’’كورونا’’ المستجد، للشفاء.

وذكر مدير عام لمدينة الطب، في بيان ان "ثلاث مرضى من المصابون بفايروس كورونا واللذين كانوا يرقدون في مركز الشفاء التخصصي التابع لها، تماثلوا للشفاء وسيتم خروجهم اليوم بعد تلقيهم العلاج اللازم".

وأعلنت دائرة صحة الكرخ في وقت سباق من اليوم، أن الفحوصات أثبتت سلامة المتبقين من المصابين الـ 7 بفايروس كورونا وسيغادران، اليوم مستشفى الفرات العام في بغداد.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "ظهرت قبل قليل نتائج الفحوصات المختبرية التوكيدية للحالتين المتبقيتين في مستشفى الفرات العام وكانت النتيجة سالبة وسيغادران المستشفى الان".

وتابعت: "وبذلك يكون جميع المرضى السبعة في مستشفى الفرات العام تم شفائهم بصورة تامة ولم يتبق منهم ولا مريض ولله الحمد".

وكان مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، أعلن، في وقت سابق من اليوم، خروج أربعة مصابين بفايروس كورونا من مستشفى الفرات العام في بغداد.

ونشر الحجامي على صفحته في "الفيسبوك" وتابعته (بغداد اليوم) أن " أربعة مصابين بفايروس كورونا، غادروا، مستشفى الفرات العام في بغداد، بعد تماثلهم للشفاء التام".

وكانت دائرة صحة الكرخ، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن جميع المصابين بفايروس كورونا في مستشفى الفرات العام في بغداد سيغادرون اليوم، بعد تماثلهم للشفاء.

وذكرت صحة الكرخ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "جميع المصابين بفايروس كورونا والذين تم حجرهم في مستشفيات دائرة الكرخ، سيخرجون اليوم، بعد شفائهم التام من المرض".

فيما وجهت الدائرة "دعوة لتغطية حدث خروج جميع الحالات المصابة، بفايروس كورونا، من مستشفى الفرات العام، اليوم في الساعة الثانية عشرة ظهراً".

بغداد اليوم - البصرة

كشف مدير ناحية سفوان جنوب غرب البصرة طالب خليل الحصونة، الاثنين (9 اذار 2020)، عن وجود عدد من سائقي الشاحنات من جنسيات عربية مختلفة عالقين في منفذ سفوان الحدودية الذي يربط جمهورية العراق بدولة الكويت.

وقال الحصون

بغداد اليوم-البصرة

قال محافظ البصرة، أسعد العيداني، الإثنين، إن المحافظة لن تسمح بدخول أي قادم عبر المطار، الا في حال حمله شهادة تثبت سلامته من كورونا.

وذكر العيداني، في بيان، أنه "تم تبليغ السيطرات الخارجية بمنع دخول أي قادم للمحافظة

بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، أنه لم يصدر حتى الان قرار بتأجيل العام الدراسي او إلغائه .

.



وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوزارة تتخذ اجراءاتها بخصوص اكمال المناهج ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مدينة الطب تعلن تماثل 3 حالات مصابة بكورونا للشفاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مدينة الطب تعلن تماثل 3 حالات مصابة بكورونا للشفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).