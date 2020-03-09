محافظ البصرة: لن نسمح بدخول أي قادم عبر المطار الا في حال حمله شهادة تثبت سلامته من كورونا

2020/03/09 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

قال محافظ البصرة، أسعد العيداني، الإثنين، إن المحافظة لن تسمح بدخول أي قادم عبر المطار، الا ف...





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