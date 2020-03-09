التعليم العالي توضح: لا قرار بتأجيل العام الدراسي او إلغائه حتى الآن

2020/03/09 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، أنه لم يصدر حتى الان قرار بتأجيل العام الدراسي او إلغائه .

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وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوزارة تتخذ اجراءاتها بخصوص اكمال المناهج للعام الدراسي الحالي من خلال التعليم الالكتروني وكوكل كلاس روم ومواقع التواصل الاجتماعي على ضوء مقررات خلية الازمة لمواجه فايروس كورونا ومنها إيقاف الدوام الرسمي في الجامعات ".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مدينة الطب، اليوم الاثنين، تماثل ثلاث مرضى من الصابين بفيروس ’’كورونا’’ المستجد، للشفاء.

وذكر مدير عام لمدينة الطب، في بيان ان "ثلاث مرضى من المصابون بفايروس كورونا واللذين كانوا يرقدون في م

بغداد اليوم - البصرة

كشف مدير ناحية سفوان جنوب غرب البصرة طالب خليل الحصونة، الاثنين (9 اذار 2020)، عن وجود عدد من سائقي الشاحنات من جنسيات عربية مختلفة عالقين في منفذ سفوان الحدودية الذي يربط جمهورية العراق بدولة الكويت.

وقال الحصون

بغداد اليوم-البصرة

قال محافظ البصرة، أسعد العيداني، الإثنين، إن المحافظة لن تسمح بدخول أي قادم عبر المطار، الا في حال حمله شهادة تثبت سلامته من كورونا.

وذكر العيداني، في بيان، أنه "تم تبليغ السيطرات الخارجية بمنع دخول أي قادم للمحافظة

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