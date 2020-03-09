السيد السيستاني .... حكم الصلاة في الدوائر الحكومية

2020/03/09 | 20:19 - المصدر: سكاي برس

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بين المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، حكم الصلاة في الدوائر الحكومية والمستشفيات والمدارس.

وأجاب السيد السيستاني في معرض رده على سؤال وجهه أحد الأشخاص بخصوص (حكم الصلاة في الدوائر الحكومية)، ما نصه: "(هل تجوز الصلاة والتخلّي في المدارس والمستشفيات والأماكن الحكومية الأخرى)، قائل...

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